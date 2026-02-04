Centro ludico ospitava anche eventi ma era abusivo | fine dei giochi

A Mesagne, i carabinieri hanno chiuso un centro ludico che ospitava eventi senza autorizzazioni. La struttura, dedicata ai bambini, era priva di certificazioni e di tutte le licenze necessarie per funzionare. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver scoperto che gli eventi si svolgevano regolarmente, ma senza rispettare le norme di sicurezza. Ora la struttura è stata sequestrata e si cerca di capire come sia stato possibile operare senza controlli.

Due controlli in serie, prima della Polizia di Stato e poi della Polizia Locale. Nel 2020 il Comune di Mesagne dispose la revoca dell'autorizzazione alla precedente gestione MESAGNE - Eventi senza alcuna autorizzazione in un centro ludico per l'infanzia, anch'esso privo di certificazioni valide. Un'ordinanza del Comune di Mesagne ha previsto la cessazione immediata dell'attività nei confronti del gestore di un'associazione, che presso i propri locali avrebbe ospitato impropriamente eventi come serate danzanti e spettacoli con somministrazione di alimenti e bevande.

