Centro Diurno Terzilio Rossi | firmata la stabilizzazione delle lavoratrici

Questa mattina a Caprese Michelangelo è stata firmata la stabilizzazione delle lavoratrici del centro diurno Terzilio Rossi. Dopo più di due anni di incertezze, le operatrici sono state assunte ufficialmente, mettendo fine a un periodo di precarietà. Ora hanno diritti e tutele che aspettavano da tempo.

Dopo anni di precarietà, ieri le assunzioni. UILTuCS Toscana: “Un risultato concreto che restituisce dignità al lavoro” È arrivata ieri la firma che mette fine a oltre due anni di precarietà: le lavoratrici del centro diurno Terzilio Rossi di Caprese Michelangelo sono state ufficialmente assunte e stabilizzate, vedendo finalmente riconosciuti diritti e tutele fondamentali. Un passaggio decisivo che rappresenta una vittoria sindacale concreta e un segnale importante per tutto il settore dei servizi socio-assistenziali. Dal 4 febbraio le cooperative San Lorenzo e L’Albero e la Rua sono subentrate nella gestione del servizio in regime di proroga, in attesa della nuova gara, garantendo il mantenimento delle condizioni contrattuali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Terzilio Rossi

Le lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese, supportate da Uiltucs Toscana, sono scese in sciopero l’11 dicembre 2025 a causa di mesi di ritardi, silenzi e inadempienze contrattuali.

Il 12 dicembre 2025, la Uiltucs Toscana e le lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese Michelangelo si fermeranno in presidio e sciopero davanti alla sede dell’Unione dei Comuni di Sansepolcro, per sensibilizzare sulle questioni relative al centro e rivendicare i propri diritti.

