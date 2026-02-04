Celik Juve a zero spunta questo retroscena | per Comolli è un autentico pallino

La Juventus ha concluso l’affare Celik senza dover pagare nulla. La società ha fatto un passo avanti, e ora si parla di un interesse forte da parte di Comolli, che avrebbe messo gli occhi sul giocatore come una priorità assoluta. La trattativa si è sbloccata rapidamente e il difensore potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. I tifosi aspettano con ansia di vedere se questa operazione si concretizzerà davvero.

Il terzino non rinnoverà il proprio contratto con la Roma. Il futuro di Zeki Celik sembra ormai lontano dalla Capitale. Il terzino turco della Roma è ai ferri corti con la dirigenza giallorossa: i negoziati per il rinnovo, avviati lo scorso settembre, sono naufragati a causa di una richiesta economica ritenuta eccessiva dal club. Il calciatore punta infatti a un raddoppio dell'attuale ingaggio, creando una frattura che ha immediatamente acceso l'interesse delle grandi rivali. In questa corsa, la Juventus si trova in pole position.

