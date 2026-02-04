Celebrazioni religiose e animazione per i giovani | San Giovanni Bosco al centro della giornata familiare a Ales

Ales si anima con una giornata dedicata a San Giovanni Bosco. La comunità si riversa nelle strade per partecipare alle celebrazioni religiose e alle iniziative per i giovani. L’oratorio Don Bosco organizza momenti di preghiera e intrattenimento, coinvolgendo famiglie e ragazzi in un clima di festa e spiritualità. La giornata rappresenta un’occasione per rafforzare i legami e ricordare il messaggio del santo educatore.

**Ales, una giornata di festa per San Giovanni Bosco: animazione, spiritualità e comunità per i giovani** Domenica 8 febbraio, a Ales, si celebra la Festa di San Giovanni Bosco, un’appuntamento dedicato al santo educatore e fondatore della famiglia salesiana, promosso dall’oratorio Don Bosco e dalle associazioni collegate. L’evento, aperto a tutta la comunità, si svolge presso il Cine-Teatro, dove si alternano momenti di animazione, di spiritualità e di incontro tra famiglie, giovani e educatori. L’attività inizia alle 9,30 con il ritrovo presso il teatro, dove i più piccoli possono partecipare a diversi eventi ludico-educativi, pensati per favorire la socializzazione e l’esperienza comunitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

