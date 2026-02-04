A Berlino, la Riviera dei Cedri ha portato il suo Cedro di Santa Maria del Cedro alla fiera Fruit Logistica. Gli espositori italiani hanno mostrato un prodotto che rappresenta anni di tradizione e passione, attirando visitatori da tutto il mondo. La presenza sul palco internazionale vuole rafforzare l’immagine di questa zona come un’eccellenza nel settore.

Nel cuore della Fruit Logistica di Berlino, la Riviera dei Cedri si presenta come una testimonianza di eccellenza e tradizione, con un prodotto che racconta storia: il Cedro di Santa Maria del Cedro. È l’identità del Sud in un’occasione internazionale, una mostra di valore e qualità che coinvolge non soltanto il settore agricolo, ma anche il mondo della cucina, della cosmesi, della mixology. La presenza del Consorzio del Cedro di Calabria, insieme alla Regione Calabria, al GAL Riviera dei Cedri e a una serie di esperti locali, è il cuore della mostra. Una scena che si apre a Berlino, in Germania, dal 4 al 6 febbraio 2026, in occasione della più importante fiera internazionale dedicata all’ortofrutta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cedro e Riviera dei Cedri presenti a Berlino durante Fruit Logistica: l’esperienza del Sud in ambito internazionale

Approfondimenti su Cedro Riviera dei Cedri

La provincia di Latina si prepara a essere protagonista a Fruit Logistica, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo.

A Berlino, NutriHub e Coldiretti Campania hanno presentato un nuovo distributore automatico dedicato a snack salutari e a chilometro zero.

