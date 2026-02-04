Cede un tratto stradale e il Comune sospende il passaggio dei bus per un mese

Questa mattina, il Comune di Muggiò ha deciso di sospendere il passaggio degli autobus su alcune vie della città. La decisione arriva dopo un cedimento stradale avvenuto in via Italia, che ha reso necessaria la chiusura temporanea. La sospensione durerà circa un mese, durante il quale le linee di trasporto pubblico non transiteranno nelle zone interessate. I residenti e gli utenti devono quindi organizzarsi con percorsi alternativi fino a quando i lavori di riparazione non saranno completati.

Sarà sospeso per circa 30 giorni il passaggio degli autobus da alcune vie cittadine a Muggiò. Una sospensione che viene a seguito di un cedimento stradale avvenuto in questi giorni in via Italia.Le vie interessateAd essere interessate, praticamente per tutto il mese di febbraio, saranno le.

