Cecchino pordenonese trovato a Sarajevo | estremista di destra appassionato di armi

Mercoledì notte, a Sarajevo, la polizia ha arrestato un uomo di Pordenone, sospettato di essere un cecchino estremista di destra. È stato scoperto grazie a un video di due minuti e mezzo girato in una stanza, che ha portato alla sua identificazione. La cronista che ha diffuso il video ha denunciato il suo coinvolgimento in attività pericolose legate alle armi e all’estremismo. L’uomo, appassionato di armi, si trovava in Bosnia da tempo e aveva un passato che ora viene approfondito dalle forze dell’

**Lead – L’uomo che cacciava umani a Sarajevo: il cecchino pordenonese dietro la denuncia di una cronista** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore della notte, un video di due minuti e mezzo, girato in una stanza di Sarajevo, sembra aver gettato nuova luce su un caso mai raccontato ufficialmente. La cronista Marianna Maiorino, ormai nota per il suo lavoro sulle tracce di quei “cecchini” che si aggiravano negli anni ’90 tra le strade della Bosnia, ha raccolto testimonianze in grado di trasformare l’inchiesta in un nuovo capitolo. Un uomo, un pordenonese, che non era né ricco né famoso, ma che, con i suoi viaggi occasionali in Bosnia, era entrato nella lista degli “individui” coinvolti in un fenomeno ancora poco conosciuto: il cecchino “di casa”, uno che non era un professionista della guerra, bensì un cittadino comune con un passione particolare per armi e per il caccia umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

