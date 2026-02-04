Cecchino pordenonese trovato a Sarajevo | estremista di destra appassionato di armi

Mercoledì notte, a Sarajevo, la polizia ha arrestato un uomo di Pordenone, sospettato di essere un cecchino estremista di destra. È stato scoperto grazie a un video di due minuti e mezzo girato in una stanza, che ha portato alla sua identificazione. La cronista che ha diffuso il video ha denunciato il suo coinvolgimento in attività pericolose legate alle armi e all’estremismo. L’uomo, appassionato di armi, si trovava in Bosnia da tempo e aveva un passato che ora viene approfondito dalle forze dell’

**Lead – L’uomo che cacciava umani a Sarajevo: il cecchino pordenonese dietro la denuncia di una cronista** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore della notte, un video di due minuti e mezzo, girato in una stanza di Sarajevo, sembra aver gettato nuova luce su un caso mai raccontato ufficialmente. La cronista Marianna Maiorino, ormai nota per il suo lavoro sulle tracce di quei “cecchini” che si aggiravano negli anni ’90 tra le strade della Bosnia, ha raccolto testimonianze in grado di trasformare l’inchiesta in un nuovo capitolo. Un uomo, un pordenonese, che non era né ricco né famoso, ma che, con i suoi viaggi occasionali in Bosnia, era entrato nella lista degli “individui” coinvolti in un fenomeno ancora poco conosciuto: il cecchino “di casa”, uno che non era un professionista della guerra, bensì un cittadino comune con un passione particolare per armi e per il caccia umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cecchino pordenonese trovato a Sarajevo: “estremista di destra appassionato di armi Approfondimenti su Sarajevo Pordenone "Safari umani" a Sarajevo, pordenonese indagato per omicidio A Sarajevo, un pordenonese è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato. L’estremista di destra José Antonio Kast ha vinto le elezioni presidenziali in Cile José Antonio Kast ha conquistato la vittoria nelle elezioni presidenziali del Cile, ottenendo circa il 58% dei voti nel ballottaggio di domenica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sarajevo Pordenone Safari umani a Sarajevo, pordenonese indagato per omicidioUn ex autotrasportatore di 80 anni sarà interrogato. Su di lui pende l'accusa di aver pagato per uccidere persone inermi nella città bosniaca assediata ... triesteprima.it PORDENONE. Caso 'cecchini del weekend' a Sarajevo, c'è un indagato per omicidio residente nel Pordenonese. .Notificato un invito a comparire per interrogatorio. C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.