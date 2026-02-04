Cecchino pordenonese a Sarajevo un estremista di destra appassionato di armi

Un uomo di Pordenone finisce sui giornali per un caso inquietante. Si tratta di un cecchino che si trovava a Sarajevo, descritto come un estremista di destra appassionato di armi. La sua presenza in Bosnia e le sue convinzioni spingono a riflettere su un nuovo fronte di minaccia, più vicino di quanto si possa pensare. La polizia sta indagando sui suoi movimenti e sui motivi che lo hanno portato a questo ruolo.

La giornalista Marianna Majorino ha raccolto le testimonianze di chi conosce l'uomo che faceva i safari della morte in Bosnia Siamo di fronte a un nuovo filone, ugualmente e fors'anche più agghiacciante del precedente, ma con protagonisti diversi: potrebbero essere i nostri vicini di casa". Lo ha detto all'Ansa, la giornalista Marianna Maiorino, che ha intervistato la donna le cui testimonianze hanno permesso agli investigatori milanesi di dare una svolta nell' inchiesta sui cecchini di Sarajevo, indagando un uomo del Pordenonese. Un uomo che "chi lo ha conosciuto - dice la cronista - definisce 'spregevole', 'estremamente malvagio' e 'di cui avere molta paura', 'appassionato di armi, di estrema destra e cattolico', che amava affermare pubblicamente di indossare la camicia nera come una bandiera".🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Mercoledì notte, a Sarajevo, la polizia ha arrestato un uomo di Pordenone, sospettato di essere un cecchino estremista di destra.

A Sarajevo, un pordenonese è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato.

