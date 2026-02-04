Cecchini | Non stiamo davanti a studenti che tirano due uova Se non si cambiano le regole ci scappa il morto

La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti cresce di giorno in giorno. Gli agenti sono ormai convinti che, se le regole non cambiano, rischiano di trovarsi di fronte a una situazione molto più grave. “Non stiamo davanti a studenti che tirano due uova”, dice Cecchini, e questa frase riassume bene la rabbia e la frustrazione che si respirano tra gli agenti. La guerriglia urbana degli incappucciati di Askatasuna si sta intensificando, e molti temono che possa finire in tragedia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.