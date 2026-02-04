Cecchini | Non stiamo davanti a studenti che tirano due uova Se non si cambiano le regole ci scappa il morto
La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti cresce di giorno in giorno. Gli agenti sono ormai convinti che, se le regole non cambiano, rischiano di trovarsi di fronte a una situazione molto più grave. “Non stiamo davanti a studenti che tirano due uova”, dice Cecchini, e questa frase riassume bene la rabbia e la frustrazione che si respirano tra gli agenti. La guerriglia urbana degli incappucciati di Askatasuna si sta intensificando, e molti temono che possa finire in tragedia.
Frustrazione e rabbia. Tra gli agenti è forte la sensazione che l’escalation di guerriglia urbana scatenata dagli incappucciati di Askatasuna possa finire in tragedia. “Fino a quando non ci scapperà il morto ho la sensazione che nulla cambierà. E questo è semplicemente inaccettabile”. È l’amaro sfogo di Andrea Cecchini, segretario generale nazionale di Italia Celere, intervistato dal Tempo. “Veterano” sul campo, ha vissuto per motivi di servizi anche la piazza del G8 di Genova nel 2001. “Ho provato indignazione verso chi permette certe violenze, impedendo cambiamenti che, al contrario, non possono essere rimandati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
