La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il primo sospettato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del week end”. Si tratta di un uomo di 80 anni, che si vantava di “andare a fare la caccia all’uomo” durante il conflitto tra il 1993 e il 1995. La sua posizione è ora al centro di un’indagine per omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi futili, mentre l’indagine cerca di fare luce sui civili colpiti dai proiettili sparati dai cittadini stranieri pag

C’è un primo indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell’incredibile inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del week end”, cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell’allora Jugoslavia. Si tratta di un ex autotrasportatore di 80 anni che ieri ha ricevuto un invito a comparire per il 9 febbraio, per essere interrogato. L’80enne – primo indagato nell’inchiesta fino a ora contro ignoti – si sarebbe vantato con altre persone che nel periodo della guerra, andava “ a fare la caccia all’uomo ” nella città jugoslava assediata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cecchini a Sarajevo, c’è il primo indagato: un 80enne che si vantava di “andare a fare la caccia all’uomo”

Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, è stato chiamato a Milano per un interrogatorio.

Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, sarà ascoltato in tribunale a Milano.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

