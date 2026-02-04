La Vuelle annuncia l’arrivo di Jazz Johnson, che ieri ha già preso parte al primo allenamento con la squadra. Il giocatore è pronto a scendere in campo sabato sera a Cento, dove farà il suo debutto ufficiale in questa stagione. La squadra si prepara per la partita, mentre Johnson si dice entusiasta della nuova avventura.

Musica nuova in casa Vuelle. E’ ufficiale l’ingaggio di Jazz Johnson, già in campo ieri pomeriggio per il primo allenamento coi nuovi compagni e pronto a debuttare sabato sera a Cento nell’anticipo della 26esima giornata. Gli è bastato scavallare l’Appennino per mettersi a disposizione di Spiro Leka, crediamo con molto piacere, visto che nel giro di 48 ore ore è passato dal combattere per la salvezza con la maglia di Pistoia a lottare per salire in serie A con Pesaro. "Sono entusiasta di unirmi a questo gruppo – queste le prime parole del nuovo americano -, consapevole di ciò che è stato costruito finora da società, staff e squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è musica nuova in casa Vuelle. Jazz Johnson: "Sono entusiasta"

La trattativa tra Vuelle e Jazz Johnson è ancora in stand-by.

Primo allenamento in biancorosso per 'Jazz' Johnson nella palestra Nord della Vitrifrigo Arena!! - facebook.com facebook

Pomeriggio di visite mediche presso Fisioclinics Pesaro per 'Jazz' Johnson sotto l'attenta supervisione del nostro staff medico - sanitario guidato dal Dott. Piero Benelli! x.com