Mentre Milano si prepara alle sfilate e Cortina si veste di bianco, le donne di ghiaccio si fanno notare. Sono le protagoniste di questa stagione, capaci di mettere il cuore più in fretta di quanto si possa pensare, anche se spesso vengono chiamate così. Sono loro a portare energia e passione sulle piste, dimostrando che il ghiaccio può essere caldo.

I l ghiaccio non è mai stato così caldo. Mentre Milano si prepara a sfilare e Cortina si veste del suo bianco più candido, c’è un’energia che attraversa le piste: è quella delle donne. Non è solo una questione di quote, con una partecipazione femminile che sfiora il 47%, ma di storie. Storie di chi ha saputo cadere e rialzarsi, di chi ha scelto di essere madre senza rinunciare alla velocità e di chi sfida il tempo che passa con una sfacciataggine che commuove. Ecco alcune delle donne protagoniste alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Weekend a Cortina, la valigia perfetta. guarda le foto Il duello delle regine a Milano Cortina 2026: Goggia e Brignone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C'è chi le chiama «donne di ghiaccio», ma il loro cuore batte più forte di ogni traguardo

