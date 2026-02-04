C' è chi guarda il passaggio della fiaccola olimpica dall' alto e invita i tedofori ma non solo ad andare piano

Questa mattina le strade di Roma si sono riempite di persone pronte a vedere passare la fiaccola olimpica. Alcuni si sono schierati lungo le transenne per applaudire e scattare foto, altri hanno preferito osservare dall’alto, forse da un balcone, e invitavano i portatori a rallentare. C’è chi ha scelto di vivere il momento in modo più tranquillo, seduto sul divano di casa. La corsa della fiaccola continua tra entusiasmo e rispetto, con i tedofori che portano avanti il simbolo dei Giochi in un clima di

C'è chi si accalca lungo le transenne per ammirare e applaudire il passaggio della fiaccola olimpica e c'è chi quel passaggio se lo gode direttamente dal divano. Ma non quello di casa, o magari del terrazzo. Ma dal divano messo sul tettuccio della sua auto posteggiata proprio lungo il percorso. Si tratta di Renato Evaristo Perego il "contestatore" brianzolo che protesta dal sofà. E anche ieri ha deciso di dire (silenziosamente) la sua, comodamente seduto sul divano che aveva messo sul tettuccio della sua, ormai famosa, Renault 4 bianca. Perego non poteva certo perdersi questo evento che sta mettendo per qualche giorno la Brianza sotto gli occhi del mondo.

