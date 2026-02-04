Cauzioni per manifestare la resa di Salvini | Non nel prossimo decreto Sicurezza ma obiettivo di legislatura

Matteo Salvini ha chiarito che le cauzioni per manifestare non entreranno nel prossimo decreto Sicurezza. Il leader della Lega ha spiegato che si tratta di una misura che richiede più tempo e non può essere inserita in un provvedimento che deve essere approvato in fretta. Salvini ha anche aggiunto che l’obiettivo è inserirla in una delle prossime leggi di legislatura.

"Non penso che possa rientrare nel 'decreto Sicurezza' per il carattere di necessità ed urgenza". Matteo Salvini, di colpo, si rifugia nel tecnicismo insito nella natura stessa del decreto. Fino a ieri, invece, la Lega insisteva affinché la cauzione per organizzare manifestazioni in Italia venisse inserito nelle norme che il governo dovrebbe varare nella giornata di domani. "Puntiamo all'approvazione entro la fine della legislatura" afferma oggi Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla camera dei Deputati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

