Catanzaro privato di fondi regionali per sviluppo urbano dopo mancato rispetto alle scadenze previste

Il Comune di Catanzaro ha perso 300mila euro di fondi regionali destinati allo sviluppo urbano. La regione ha bloccato il contributo perché il Comune non ha rispettato le scadenze previste. I soldi erano destinati a riqualificare il centro storico e a organizzare le manifestazioni natalizie, ma ora non arriveranno più. La decisione ha creato malumore tra i commercianti e le associazioni locali.

Il Comune di Catanzaro ha perso un contributo regionale da 300mila euro destinato allo sviluppo urbano e alla valorizzazione del centro storico, in particolare per la realizzazione delle manifestazioni natalizie. Il finanziamento, previsto nell’ambito di un bando regionale del 2024, non è stato erogato perché l’amministrazione comunale non ha rispettato le scadenze operative necessarie per la sua attivazione. La notizia è stata resa nota dai consiglieri comunali dell’opposizione, Alessandra Lobello (Forza Italia) e Stefano Veraldi (Azione), che hanno denunciato un’ulteriore perdita di risorse pubbliche in un contesto già segnato da critiche sulla gestione del patrimonio comunitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro privato di fondi regionali per sviluppo urbano dopo mancato rispetto alle scadenze previste Approfondimenti su Catanzaro ricavi Diop torna a Dakar dopo raccolta fondi conclusa a Catanzaro Dopo settimane di attesa, il corpo di Diop, il senegalese morto a Catanzaro, è finalmente partito alla volta di Dakar. Ferrovienord: “Su T2 Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste” Ferrovienord ha annunciato che la tratta T2 Malpensa-Gallarate è stata completata rispettando le scadenze previste. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catanzaro ricavi Argomenti discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla. Dopo di noi … il diluvio. Il Consiglio misura le responsabilità della restituzione dei fondiAccusa di inefficienza alla Giunta, al Settore, al Rup, da parte dell’opposizione, con invito alle dimissioni. I fatti circostanziati dall’assessore Belcaro. promesse reciproche di carte bollate. catanzaroinforma.it Fondi Dopo di Noi restituiti, Danilo Russo: A Catanzaro fallimento nella tutela dei più fragiliDanilo Russo, ex assessore ed ex presidente della commissione politiche sociali di palazzo de nobili, interviene sulla restituzione di oltre 400mila euro alla Regione Calabria: Un fallimento che colp ... catanzaroinforma.it AFFARISSIMO LAST SECOND – OCCASIONE IRRIPETIBILE! Solo 100.000,00 Catanzaro Centro – Ampio Appartamento Luminoso con GARAGE Privato Nel cuore pulsante di Catanzaro, in via De Riso, a due passi da scuole, negozi, università, tribunal - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.