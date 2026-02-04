Catania nuovo rinvio per il match contro il Trapani

Il match tra Catania e Trapani non si gioca ancora. La partita, prevista per il 6 febbraio, è stata rinviata e ora si aspetta una nuova data. I tifosi restano in attesa di conoscere quando il calcio tornerà sul campo.

La gara tra Catania e Trapani continua a slittare nel calendario. Il match, valido per la 6ª giornata di ritorno del girone C di Serie C, era inizialmente in programma il 6 febbraio, poi rinviato al 7 febbraio alle 17.30. Ora arriva un ulteriore posticipo.Su disposizione del Prefetto di Catania.

