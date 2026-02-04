Cassazione | gelosia non attenua stalking

La Cassazione ha confermato che la gelosia non può essere usata come attenuante nei casi di stalking e lesioni. La decisione arriva dopo un procedimento in cui si è chiarito che il cuore non giustifica comportamenti violenti o persecutori. La sentenza chiarisce che il rispetto delle regole e delle persone non può essere messo in discussione.

"La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni" anzi potrebbe essere "un'aggravante" anche se c'è stato tradimento La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non riduce la gravità dei reati di stalking e lesioni. Gelosia e reati: per la Cassazione il tradimento non attenua la responsabilità penale La Cassazione ha chiarito che la gelosia provocata da un tradimento non può mai essere usata come motivo per alleggerire la pena in un processo penale. Cassazione, 'la gelosia non può mai essere una attenuante'La gelosia non può mai giustificare la concessione delle attenuanti generiche anche in caso di tradimento del partner. (ANSA) La gelosia non giustifica la violenza: la linea netta tracciata dalla CassazioneLa gelosia non attenua e non riduce la responsabilità penale. In alcuni casi può anche aggravare la posizione di chi commette reati. «La gelosia non è mai un'attenuante», la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate: «Nemmeno in caso di tradimento» La gelosia che esplode per un tradimento subìto non può essere considerata un'attenuante per i reati di stalking e lesioni aggravate. Non è giustificata. Ma, anzi, secondo la Cassazione, quel sentimento "morboso", che è "espressione di supre -

