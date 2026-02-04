Caso petardo in Cremonese-Inter il tifoso accusato di averlo lanciato è in condizioni critiche

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso è stato accusato di aver lanciato un petardo. Le sue condizioni sono critiche e ora si trova in ospedale a Modena. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i giocatori e i presenti sono rimasti scioccati dall’episodio.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute del tifoso dell'Inter che, secondo gli acquirenti, avrebbe lanciato il petardo al portiere Emil Audero. Come noto, nell'ultimo weekend di Serie A, è andato in scena un episodio raccapricciante. Durante la gara Cremonese-Inter, dal settore dedicato ai tifosi dell'Inter è stato lanciato un petardo che è finito in campo a pochi centimetri dall'estremo difensore della Cremonese Audero, rimasto stordito e ferito dall'esplosivo. Nelle ultime ore, l'agenza di stampa 'ANSA' ha dato nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del 40enne romagnolo accusato di aver lanciato il petardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso ha lanciato un petardo, facendo scattare l’allarme tra le forze dell’ordine e i presenti.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso ha lanciato un petardo che è esploso vicino al portiere della Cremonese.

