Caso Liborio Como | giudizio definitivo per Alogna venti anni per omicidio aggravato

Questa mattina alle prime luci dell’alba, un uomo con il volto insanguinato si è presentato alla questura di Trapani. È il primo passo di un caso che ha scosso la piccola comunità: l’omicidio di Liborio Como. Dopo anni di indagini, il giudizio definitivo si è concluso con 20 anni di carcere per Alogna, ritenuto colpevole dell’omicidio aggravato.
Il 17 gennaio del 2025, alle prime luci dell’alba, un uomo con il viso coperto di sangue si è presentato in questura di Trapani. Non era un testimone, non un informatore. Era l’assassino. Carmelo Alogna, 40 anni, pregiudicato, residente a Erice, ha confessato di aver ucciso Liborio Como, 53 anni, muratore di mestiere e ex pizzaiolo, in un’esplosione di violenza che si è consumata nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, in via Urbino, nel rione popolare di San Giuliano. Il delitto, avvenuto in un contesto di tensioni per la gestione di una casa popolare, è stato definitivamente giudicato ieri dal gup del tribunale di Trapani, Massimo Corleo, che ha condannato Alogna a venti anni di carcere per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
