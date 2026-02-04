Caso Kanté | il francese non si allena rottura totale con l’Al-Ittihad

N’Golo Kanté non si presenta più agli allenamenti dell’Al-Ittihad. Il francese ha deciso di interrompere ogni rapporto con la squadra saudita, saltando l’allenamento di oggi senza spiegazioni. La sua rottura con il club sembra ormai definitiva, lasciando i tifosi e la società senza molte possibilità di recupero.

N’Golo Kanté rompe ufficialmente con l’Al-Ittihad. La stella francese ha deciso di non presentarsi all’allenamento odierno agli ordini di Sergio Conceição, aprendo una crisi interna che appare ormai insanabile. Il centrocampista è su tutte le furie dopo il clamoroso fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portarlo al Fenerbahçe nelle scorse ore. L’operazione è saltata al fotofinish per un incredibile errore burocratico: uno scambio saltato con l’attaccante Youssef En-Nesyri a causa di dati inseriti in modo errato nel sistema TMS durante lo scambio dei documenti. Il club turco ha reagito duramente, imputando la colpa alla gestione dilettantistica della dirigenza saudita, che ha di fatto bloccato il trasferimento prima della chiusura del mercato in Arabia. 🔗 Leggi su Como1907news.com

