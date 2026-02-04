Caso Errejón Elisa Mouliàa esce dal processo | Nessuno dovrebbe reggere un peso simile da sola

Elisa Mouliàa ha deciso di uscire dal processo contro Íñigo Errejón, l’ex deputato di Más Madrid accusato di aggressione sessuale. L’attrice spagnola ha spiegato che nessuno dovrebbe affrontare da solo un peso così grande, e ha scelto di ritirare la propria costituzione di parte civile. La decisione arriva dopo quasi un anno dall’inizio del procedimento giudiziario.

L'attrice spagnola Elisa Mouliàa ha annunciato il ritiro della propria costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario avviato nel 2024 contro Íñigo Errejón, ex fondatore di Podemos ed ex deputato di Más Madrid, accusato di presunta aggressione sessuale. La decisione è stata comunicata direttamente dall'attrice attraverso un messaggio pubblicato sul social X, nel quale chiarisce che si tratta di una scelta "libera, cosciente e irrevocabile", motivata esclusivamente da "ragioni strettamente personali e di salute". Mouliàa ha tenuto a precisare che il suo passo indietro non equivale a una ritrattazione delle accuse.

