Caso Epstein diffuse le foto della morte in cella del finanziere

Nuove foto della morte di Jeffrey Epstein sono finite online. Le immagini sono state rese pubbliche nelle ultime ore dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le foto mostrano dettagli che non erano mai stati divulgati prima, alimentando ulteriori dubbi e polemiche sulla fine del finanziere.

Nuove immagini legate alla morte di Jeffrey Epstein sono state rese pubbliche nelle ultime ore nell'ambito della più recente tranche di documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le fotografie, pubblicate anche dal sito statunitense Tmz, mostrano le fasi immediatamente successive al ritrovamento del finanziere nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era detenuto in attesa di processo per traffico sessuale di minori. Epstein sulla barella. Negli scatti si vede Epstein a torso nudo, con indosso i pantaloni arancioni dei detenuti, disteso su una barella mentre il personale sanitario tenta di rianimarlo.

