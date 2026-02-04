Caso calendari | la Juventus prigioniera del giovedì tra Atalanta e ansia Champions

La Juventus si trova in una posizione complicata con i calendari delle prossime settimane. La squadra deve affrontare un giovedì importante tra la sfida contro l’Atalanta e la corsa alla qualificazione in Champions League. La gestione degli impegni sta creando tensione nello spogliatoio e potrebbe influenzare le scelte di Allegri nelle prossime partite cruciali.

La gestione dei calendari torna a infiammare il dibattito calcistico nazionale, mettendo la Juventus di fronte a un bivio strategico che rischia di condizionare l’intero finale di stagione. La Lega Serie A ha confermato la programmazione della sfida di Coppa Italia contro l’ Atalanta per questo giovedì, una collocazione temporale che costringe il club bianconero a una gestione d’emergenza delle risorse fisiche a pochi giorni dal fondamentale scontro diretto in campionato contro la Lazio. Con il quarto posto blindato da soli due punti di margine sulla Roma, la necessità di preservare i titolari per la corsa Champions League appare oggi l’unica priorità assoluta, a discapito della competizione nazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Nella notte di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Benfica, consolidando il proprio cammino.

