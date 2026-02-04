casi di incertezza sulle concessioni demaniali escludono accesso ai fondi pubblici secondo la decisione del tar

Mercoledì 4 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha deciso che le concessioni demaniali incerto non danno diritto ai fondi pubblici. La sentenza riguarda molte imprese del turismo costiero che avevano sperato di accedere agli aiuti statali, ma ora devono fare i conti con questa novità. La decisione potrebbe cambiare le regole per chi gestisce spiagge e strutture sulla costa siciliana.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 10 del mattino, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha dato il suo verdetto in un caso che potrebbe cambiare le regole del gioco per centinaia di operatori del turismo costiero e delle imprese che puntano sui fondi pubblici. Una società, attiva nelle isole Eolie, ha visto respingere il proprio ricorso dopo essere stata esclusa da un bando di finanziamento regionale. La ragione? La durata della concessione demaniale relativa al bene oggetto del progetto era considerata incerta. Non si trattava di un’eccezione, ma di una sentenza che, con precisione chirurgica, ha ridefinito un principio fondamentale: senza una disponibilità pluriennale certa del bene, non si può accedere ai fondi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso di una società esclusa da un bando pubblico.

