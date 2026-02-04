Case crollate in via dei Nobili | l’ultimo risarcimento dopo 33 anni

Dopo 33 anni dal crollo delle case di via dei Nobili, arriva finalmente il pagamento dell’ultimo risarcimento. La vicenda si è conclusa, lasciando alle spalle più di tre decenni di attese e battaglie legali. La famiglia che ha perso la casa ha ricevuto i soldi, dopo tanti anni di proteste e solleciti. Ora, si chiude un capitolo difficile per chi ha vissuto quella tragedia.

A 33 anni dal crollo delle case di via dei Nobili, si scrive finalmente l'ultimo capitolo della vicenda. Il Comune di Santarcangelo ha risarcito ora anche i famigliari di Maria Teresa Carlini, la donna che viveva nella casa danneggiata dal crollo improvviso delle due abitazioni vicine alle sue, e poi demolita per ragioni di sicurezza. Nelle settimane scorse l'amministrazione ha raggiunto un accordo con gli eredi della donna: verserà loro 70mila euro come risarcimento e acquisirà in cambio l'area dove sorgeva la casa, diventata nel frattempo un parcheggio. Il contenzioso si trascinava da tanti anni.

