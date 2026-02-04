Casale-Maliseti Seano che sfida nel recupero

Questa sera si gioca una partita importante tra Casale e Maliseti Seano. La sfida arriva in un momento cruciale per alcune squadre pratesi, come la Pietà, che alle 15 affronta in casa l’Ideal Club Incisa nei quarti di finale di Coppa Toscana. È una gara secca, dove ogni errore può pesare molto e il risultato potrebbe cambiare le sorti della competizione.

Prima Categoria: per alcune formazioni pratesi è già ora di tornare in campo. Iniziando dalla Pietà, impegnata nei quarti di finale di Coppa Toscana: alle 15 odierne, gli uomini di mister Trupia giocheranno al Ribelli di Viaccia contro l’Ideal Club Incisa, in una gara secca nella quale tutto può succedere (con il sogno di approdare alle semifinali). Stasera si giocheranno invece due recuperi del diciottesimo turno di campionato, per due sfide saltate una decina di giorni fa a causa del meteo. Il "match di cartello" è senz’altro quello delle 20, al Galleni: il Prato Nord nono in classifica nel girone B riceverà il Fornacette Casarosa attuale quinta forza del raggruppamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casale-Maliseti Seano, che sfida nel recupero Approfondimenti su Casale Maliseti Casale Fattoria-Maliseti Seano è la super sfida per la salvezza In vista della diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, Casale Fattoria-Maliseti Seano si presenta come una partita cruciale per la corsa alla salvezza. Famiglia nel bosco: maestra in pensione si occuperà del recupero linguistico dei figli. Ma i genitori puntano su un dopo scuola vicino al casale Una famiglia nel bosco affida i propri figli a un’insegnante in pensione di Vasto, che si occuperà del loro recupero linguistico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Casale Maliseti Argomenti discussi: Casale-Maliseti Seano, che sfida nel recupero; Prima: in coda colpaccio del Maliseti, di misura Pietà e Viaccia; Prima Categoria B. Il Maliseti Seano ha un nuovo Presidente!; Calcio dilettanti: le sfide. La Pietà se la vede con il San Miniato. Galcianese-Pistoia Nord. Casale-Maliseti Seano, che sfida nel recuperoPrima Categoria: per alcune formazioni pratesi è già ora di tornare in campo. Iniziando dalla Pietà, impegnata nei quarti ... lanazione.it Casale Fattoria-Maliseti Seano è la super sfida per la salvezzaIl programma dei campionati . Partita interna al ’Faggi’. per la Pietà 2004. Il Viaccia va in trasferta. msn.com Finisce 2-0 per i padroni di casa la sfida al Fantaccini. In Prima categoria il maltempo fa rinviare il derby tra Casale Fattoria e Maliseti mentre in seconda Csl Psc, Naldi e Galcianese si aggiudicano le sfide stracittadine - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.