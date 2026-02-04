Le grandi aziende costruttrici di camion, tra cui Iveco, Scania e Man, sono state condannate a pagare 13.000 euro a veicolo. Le somme riguardano le piccole e medie imprese italiane che hanno acquistato camion di peso superiore alle 6 tonnellate tra il 1997 e il 2011. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali sulle pratiche commerciali e i cartelli sui prezzi.

Tredicimila euro a veicolo. È il risarcimento che le grandi imprese costruttrici di autocarri (da Iveco a Scania, fino a Man) dovranno versare alle imprese italiane (piccole e medie) che hanno acquistato un camion superiore alle 6 tonnellate nel periodo dal 1997 al 2011. A dirlo è la sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto le ragioni di Cna Fita, associazione che riunisce oltre 35mila imprese di autotrasporto per conto terzi, la quale ha messo in piedi, a partire dal 2017, un’azione collettiva contro il "cartello dei costruttori di autocarri". Tutto nasce nel 2016, quando la Commissione Europea sanziona con una multa di circa 3 miliardi alcuni produttori per aver, dal 1997 al 2011, condizionato e manipolato il mercato, con un’intesa illegale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartello sui prezzi dei Tir, costruttori condannati

Approfondimenti su Autocarri Prezzi

A Pistoia, le aziende di autotrasporto coinvolte in una vicenda legata al cartello dei costruttori di autocarri ottengono un risarcimento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con una multa di 70 milioni di euro 16 fonderie italiane e l’associazione di categoria Assofond.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Autocarri Prezzi

Argomenti discussi: Cartello sui prezzi dei Tir, costruttori condannati; Tribunale di Milano riconosce risarcimento per cartello camion; Cartello dei camion: la sentenza di Milano quantifica finalmente il danno; Le imprese vincono contro il cartello degli autocarri, risarcimenti da 13mila euro a veicolo.

Cartello sui prezzi dei Tir, costruttori condannatiTredicimila euro a veicolo. È il risarcimento che le grandi imprese costruttrici di autocarri (da Iveco a Scania, ... ilgiorno.it

Tribunale di Milano riconosce risarcimento per cartello camionUna sentenza di primo grado del Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Fita per ottenere un risarcimento agli autotrasportatori nell’ambito del cartello dei prezzi dei camion multato dalla Commiss ... trasportoeuropa.it

Sentenza storica del Tribunale di Milano nella Class action contro il cartello di produttori di camion (1997-2011) per prezzi gonfiati e danni economici: riconosciuto alle imprese l’8% sul prezzo d’acquisto dei camion - facebook.com facebook