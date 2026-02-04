Carro di Ballando con le stelle al Carnevale di Ronciglione Selvaggia Lucarelli | Mai visto niente di più brutto | VIDEO
Durante il Carnevale di Ronciglione, il carro ispirato a “Ballando con le stelle” ha attirato l’attenzione di molti. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato commenti duri, definendo il carro “mai visto niente di più brutto”. La sua uscita durante il primo corso di gala ha acceso le discussioni tra i presenti, tra chi lo ha trovato semplicemente poco riuscito e chi ha apprezzato la scelta di un tema così originale.
Il Carnevale di Ronciglione fa parlare di sé. Tra i protagonisti più curiosi e commentati dell'edizione 2026 c'è senza il carro ispirato a “Ballando con le stelle”, che ha fatto la sua prima uscita durante il primo corso di gala di domenica 1 febbraio. Visualizza questo post su Instagram.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
