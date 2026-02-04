La showgirl Carolina Marconi torna a parlare della sua esperienza con il cancro e non le manda a dire. Dopo dieci anni di battaglle e di cure, si sente ancora troppo invisibile, come se fosse considerata di serie B dai percorsi di assistenza. «Il cancro non finisce con le cure», dice, e sottolinea che un decennio di oblio oncologico è troppo. Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, non si dà pace e vuole che si parli di più di chi affronta questa malattia, senza essere lasciato indietro.

Carolina Marconi, showgirl ed ex concorrente storica del Grande Fratello, non ha mai accettato di essere invisibile. Né quando ha insistito per una risonanza magnetica che le ha salvato la vita, né quando, durante la chemioterapia, si mostrava senza capelli e veniva criticata perché “faceva senso”. Nel giorno dedicato alla lotta contro il cancro, la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, racconta a Leggo il suo percorso di malattia senza retorica e senza edulcorazioni: la paura di non poter diventare madre, il corpo che cambia, le amicizie che spariscono, ma anche la forza scoperta nel momento più buio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Carolina Marconi: «Il cancro non finisce con le cure, 10 anni per l?oblio oncologico sono troppi: non siamo cittadini di serie B»

Il decreto sull'oblio oncologico introduce maggiori tutele sul lavoro per chi ha superato il cancro, garantendo diritti e protezioni adeguate.

Carolina Marconi apre il suo cuore a "Storie al bivio".

