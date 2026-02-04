Carnevale in Europa | come i paesaggi urbani si trasformano in spettacolo durante i festival più celebri del 2026

Durante il Carnevale del 2026, le città europee si riempiono di maschere, carri e musica. Le piazze storiche si animano con sfilate e feste che attirano turisti da tutto il mondo. Le strade si riempiono di colori e allegria, creando uno spettacolo vivente sotto gli occhi di chi le vive.

**Carnevale 2026 in Europa: i paesaggi urbani si trasformano in spettacolo** Le città europee, con i loro paesaggi storici e le loro piazze, si trasformano in palcoscenico per l’anno nuovo. Dal 12 al 18 febbraio 2026, in tutta Europa, si aprirà la più grande festa dell’anno: il Carnevale. Un evento in cui il tempo sembra fermarsi, dove la musica, la mascherata, la satira e il colore diventano il linguaggio comune di chiunque abbia voglia di festeggiare. Le città non soltanto celebrano un’antica tradizione, ma si trasformano in vere e proprie istantanee di spettacolo, dove ogni giorno è un nuovo ritmo, ogni via un nuovo racconto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani a Venezia parte il Carnevale 2026 con lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi, intitolato ‘Olympus – Alle origini del gioco’.

L'Arsenale Water Show, intitolato “Il Richiamo di Olympia”, è uno spettacolo dedicato all'acqua che si terrà nella Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia durante il Carnevale 2026.

