Il Carnevale a Montevarchi si avvicina e il Comune ha già preso misure per evitare problemi. Da domani entreranno in vigore divieti e regole precise per le feste in strada. L’obiettivo è garantire che tutto si svolga in sicurezza e senza creare disagi ai cittadini. Le autorità hanno deciso di intervenire prima dell’inizio dei festeggiamenti per mantenere l’ordine e il decoro della città.

Arezzo, 04 febbraio 2026 – In vista dei tradizionali festeggiamenti del Carnevale, il Comune di Montevarchi ha adottato un’ordinanza specifica volta a disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e a garantire condizioni di sicurezza, decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici. Il provvedimento introduce il divieto di utilizzo di spray, schiume, stelle filanti spray e il lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi alle celebrazioni carnevalesche. I festeggiamenti sono in programma nel periodo compreso tra l’8 e il 17 febbraio 2026 e prevedono, come da tradizione, le sfilate dei carri allegorici nel capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale a Montevarchi. Scattano i divieti

Approfondimenti su Montevarchi Carnevale

Per il tradizionale brindisi di Natale a Napoli, sono stati adottati divieti e controlli mirati per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Carnevale di Montescaglioso 2026, tradizione e attualità in maschera

Ultime notizie su Montevarchi Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale a Montevarchi, scatta il divieto di spray e polveri: ordinanza del sindaco; La Cgil di Arezzo. Perchè molte madri decidono di partorire lontano dalla Gruccia?. Chiesto un confronto urgente con i sindaci; A Montevarchi quattro appuntamenti con la letteratura per Scrittori in Circolo; Consumo di suolo, nasce in Valdarno un presidio civico: primo incontro pubblico del collettivo VADDS.

Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziativeSi comincia domenica 8 febbraio con la sfilata dei carri allegorici nel centro storico ... msn.com

PUNTI DI VISTA – Mostra fotografica All’interno del Carnevale di Foiano della Chiana arriva Punti di Vista, la mostra fotografica organizzata dal Comune di Foiano della Chiana e Confartigianato Arezzo. Otto fotografi hanno raccontato Foiano della Chiana l - facebook.com facebook