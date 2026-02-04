Carnevale 2026 a Vico Equense | la città si trasforma nel mondo di Jurassic Park

Vico Equense si prepara a vivere tre giorni di festa e colori, dal 15 al 17 febbraio. La città si trasforma nel mondo di Jurassic Park, con sfilate, carri e maschere a tema. Centinaia di cittadini e visitatori si aspettano un Carnevale diverso dal solito, ricco di creatività e allegria. Le strade si riempiranno di dinosauri, piante preistoriche e personaggi ispirati al film, pronti a coinvolgere grandi e piccini in un clima di festa.

Vico Equense si prepara a vivere una tre giorni di festa, creatività e partecipazione con il Carnevale 2026, in programma dal 15 al 17 febbraio, quest’anno ispirato al tema “Jurassic Park”. L’iniziativa, promossa dalla Città di Vico Equense, rientra nel progetto “Art & Fun – Carnevale 2026”, inserito nel cartellone degli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli. • Domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 13, in Piazza Marconi, una mattinata dedicata ai più piccoli, tra animazione, giochi e attività “aspettando il Carnevale”; Una festa che avvolgerà anche le comunità parrocchiali di San Vito (domenica 15 febbraio dalle ore 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Vico Equense Jurassic world sequel con ritorno di un personaggio iconico di jurassic park Jurassic world chaos theory finale e riferimenti alliconico finale di jurassic park La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vico Equense Argomenti discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in largo Gaspare Colosimo e via Francesco Capocelatro per Sfilata di Carnevale; Gricignano, Carnevale 2026: al via domenica 1 febbraio, sfilata di carri e festa in piazza; Weekend, il carnevale irrompe nella Tuscia e i luoghi della cultura aperti gratis per la Domenica al museo; CARNEVÉLE IN LOVE 2026: IL CARNEVALE DI MANFREDONIA VA IN MARE. Vico Equense, tre giorni di festa per il Carnevale 2026: la città si trasforma nel mondo di Jurassic ParkVico Equense si prepara a vivere una tre giorni di festa, creatività e partecipazione con il Carnevale 2026, in programma dal 15 al 17 febbraio, quest’anno ispirato al tema Jurassic Park . lostrillone.tv Vico Equense, tre giorni di festa per il Carnevale 2026Sarà un festival di creatività e partecipazione a Vico Equense per il Carnevale 2026, in programma dal 15 al 17 febbraio. L'annuncio è stato dato oggi svelando il tema che si ispirerà al Jurassic Par ... ansa.it Vico Equense On Line added a new photo. - Vico Equense On Line - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.