Carnevale 2026 a Nocera Superiore danza protagonista su corso Matteotti

A Nocera Superiore si prepara il Carnevale 2026, con tanta musica e balli lungo corso Matteotti. La città si riempirà di colori e allegria, con gruppi di persone che si uniscono per divertirsi e condividere momenti di festa. La danza sarà protagonista, coinvolgendo grandi e piccini in un evento che promette di essere tra i più belli dell’anno.

Creatività, energia e partecipazione saranno al centro del Carnevale 2026 a Nocera Superiore, che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno all'insegna della danza e della condivisione. Con l'iniziativa "Ballando con le Maschere", l'Amministrazione comunale invita le scuole di danza del territorio a prendere parte a un'esibizione artistica collettiva in programma per martedì 17 febbraio 2026. Corso Matteotti diventa un palcoscenico a cielo aperto. L'evento si svolgerà lungo corso Matteotti, che a partire dalle ore 10:00 sarà animato da coreografie, musica e costumi, trasformando il cuore della città in uno spazio dedicato all'arte e al divertimento.

