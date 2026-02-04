Carnesecchi alla vigilia di Juve Atalanta | Vogliamo fare bene in Coppa Italia vi svelo il segreto sui rigori parati

Domani l’Atalanta affronta la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Marco Carnesecchi, il portiere nerazzurro, si prepara alla partita con la determinazione di sempre. In conferenza stampa, ha annunciato che la squadra vuole fare bene e ha svelato qualche dettaglio sui rigori parati. La gara si preannuncia intensa, e l’Atalanta cerca di rompere un tabù che dura da anni.

Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Atalanta, Palladino raccontato da Chiarenza: «Non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo in questa veste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Carnesecchi alla vigilia di Juve Atalanta: «Vogliamo fare bene in Coppa Italia, vi svelo il segreto sui rigori parati» Approfondimenti su Marco Carnesecchi Carnesecchi alla vigilia di Atalanta Juve: «Per noi la Coppa Italia è molto importante. Sulle finali perse…» Carnesecchi si prepara alla sfida contro la Juventus e non nasconde l’importanza della Coppa Italia per l’Atalanta. Carnesecchi l’eroe di Como Atalanta, record impressionante di rigori parati! Messaggio a Gattuso per la Nazionale Carnesecchi si conferma protagonista a Como, parando un numero impressionante di rigori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Marco Carnesecchi Argomenti discussi: Perché Carnesecchi, De Ketelaere, Scamacca e De Roon non giocano Union SG-Atalanta: infortunio, scelta tecnica o squalifica?; Questa è l’Atalanta che serve: tosta, unita, che ci crede. Il rosso? Ingenuità di qua, sceneggiata di là. E Pairetto esagera; Palladino e Carnesecchi avvisano la Juventus: La Coppa Italia è un obiettivo dell'Atalanta; Finiti gli aggettivi, Carnesecchi è da 10. Ma sono tante le prestazioni da applausi della Dea. Atalanta-Juventus, Carnesecchi: il portiere della Dea presenta la gara per i suoiAlla vigilia di Atalanta-Juventus torna a parlare il portiere della Dea, Carnesecchi. Le sue parole sono davvero molto interessanti. juvelive.it Carnesecchi a Sportmediaset alla vigilia di Atalanta-Juventus: Teniamo molto alla Coppa ItaliaIl portiere nerazzurro ha parlato in vista di Atalanta-Juve di Coppa Italia: ecco le sue parole. msn.com Atalanta-Juve, #Yildiz parzialmente in gruppo. Sarà convocato #SkySport x.com Atalanta-Juve, la probabile formazione: le mosse di Spalletti per la Coppa Italia, tutte le novità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.