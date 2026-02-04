Massimo Carlotto torna in libreria con un nuovo romanzo intitolato *A esequie avvenute*. È il suo primo libro dopo trent’anni dal debutto, avvenuto nel 1995 con *La verità dell’Alligatore*. La storia si svolge tra mistero e suspense, e lo scrittore padovano ancora una volta si mette sulle tracce del suo personaggio più famoso, l’Alligatore. La pubblicazione arriva quasi come un regalo ai lettori che seguono da sempre le sue avventure.

Si intitola A esequie avvenute (Einaudi Stile Libero), l’ultimo romanzo dello scrittore padovano Massimo Carlotto, pubblicato a trent’anni esatti dal suo debutto, avvenuto nel 1995 con «La verità dell’Alligatore» (eo). In un Veneto cupo, corrotto e violento torna il personaggio di Marco Buratti, l’ex cantante di blues che ha perso la voce in prigione dopo essere stato condannato ingiustamente (vicenda sofferta dallo stesso Carlotto quando aveva solo 19 anni), ma che in quel contesto drammatico ha appreso molte cose che metterà a frutto nelle sue indagini. Qualcosa che non conosci o che non abbiamo spiegato bene? Mema ti aiuta con una sintesi di poche righe, i punti chiave, le mappe, le persone e i concetti principali di ogni articolo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Carlotto, trent'anni di romanzi sulle tracce dell'Alligatore

