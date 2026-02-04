Durante la settimana di Sanremo, il Quirinale accoglierà Carlo Conti per un incontro ufficiale con Mattarella. L’appuntamento è previsto per il 13 febbraio alle 16.30. Il conduttore e direttore artistico del festival entrerà nelle stanze del presidente della Repubblica, segnando un momento di rilievo per l’evento musicale.

Il 13 febbraio, alle ore 16.30 precise, il Quirinale aprirà le sue porte a un ospite di eccezione: Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’incontro, annunciato dallo stesso Conti in una conferenza stampa tenutasi a poche ore dall’apertura ufficiale della settimana musicale, non è un semplice gesto istituzionale. È un segnale forte, carico di simboli, che lega la cultura italiana alla sua massima istituzione. Il presidente della, Sergio Mattarella, riceverà in audience il creatore del più longevo festival della canzone italiana, un evento che da oltre mezzo secolo incarna l’anima del palcoscenico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo Conti annuncia incontro ufficiale con Mattarella al Quirinale durante la settimana di Sanremo

Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella.

Carlo Conti annuncia che il Festival di Sanremo del 2026 si terrà al Quirinale, un evento storico mai successo prima.

