Caregiver a Modena sono almeno 84mila La Cisl | La nuova riforma non basta

A Modena e provincia si stimano almeno 84 mila caregiver familiari. La maggior parte di loro dedica poche ore a settimana, ma circa 21 mila si occupano di assistenza pesante e continuativa, superando le 20 ore. La Cisl critica la riforma attuale, che non sembra offrire abbastanza supporto a queste famiglie.

L'analisi del segretario dell'area Emilia Centrale, Andrea Sirianni: "È necessario aumentare la soglia Isee e rendere il contributo adeguato ai costi della cura, altrimenti tante persone non vedranno un centesimo" "A Modena e provincia i caregiver familiari sono circa 84 mila. Di questi, 35-40 mila assistono fino a 10 ore a settimana e, attenzione, quelli con un carico di cura pesante e continuativo (oltre 20 ore di assistenza a settimana) sono nell’ordine di 21 mila. Numeri enormi che richiedono strumenti nuovi e progetti permanenti, non un bonus di pochi euro". Andrea Sirianni, segretario della Cisl Emilia Centrale, commenta così il disegno di legge sui caregiver approvato lo scorso gennaio dal Consiglio dei Ministri, una riforma che ha un punto di forza: "Lo Stato riconosce giuridicamente la figura del familiare che si prende cura, a casa, di un proprio caro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Caregiver

Il Fondo regionale caregiver destina 462mila euro alla provincia di Modena, con l’obiettivo di rafforzare il supporto ai caregiver attraverso interventi strutturati, digitalizzazione dei processi e servizi innovativi come il sollievo al domicilio.

L’iniziativa di Stefani di approvare una legge regionale sui caregiver familiari, anche se proposta dall’opposizione, ha suscitato interesse e favore da parte della Fnp Cisl Veneto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Modena Caregiver

Argomenti discussi: Incontri dedicati ai Caregiver familiari; Incontri con i caregiver per parlare del piano casa; I libri come luoghi da abitare: l’eredità viva di Vera Sighinolfi.

Fragilità. A Modena un progetto di rete sui giovani caregiverPromosso dall’Ausl insieme all’Ufficio scolastico provinciale e la cooperativa ‘Anziani e non solo’, prevede un percorso formativo rivolto alle scuole superiori, psicologi e personale dell’azienda ... quotidianosanita.it

La tutela dei Giovani Caregiver parte dal contrasto all’invisibilità. L’impegno dell’Ausl di ModenaLa Regione ha avviato il progetto Caregiver, volto a supportare i caregiver di tutte le età. In parallelo al progetto regionale, l’Ausl ha costituito un tavolo che ha progettato un programma ... quotidianosanita.it

AOU di #Modena ha avviato un nuovo progetto di #umanizzazione delle cure, dedicato alla e al paziente pneumologico cronico e alla sua famiglia, basato sull’apprendimento condiviso tra professionisti, pazienti e caregiver. Il percorso formativo, realizzato i - facebook.com facebook