Care Olimpiadi | i Giochi di Milano-Cortina costeranno più di 6 miliardi di euro Rush finale per la vendita dei biglietti

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rischiano di superare i 6 miliardi di euro di costi, molto più di quanto si stimava nel 2019. La corsa per vendere i biglietti entra nel vivo, mentre le spese crescono e i tempi si stringono.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 costeranno oltre 6 miliardi di euro, ben di più di quanto si era preventivato nel 2019, anno dell’assegnazione dei Giochi Invernali. A mettere in fila i numeri è un’analisi di Standard & Poor’s, che mette subito le mani avanti su un punto chiave: solo nel 2032, quando si chiuderanno gli ultimi cantieri, si potrà valutare davvero l’eredità infrastrutturale dell’evento e il suo impatto sociale. Nel frattempo, ci si deve accontentare della stima – 6 miliardi, appunto – che supera di molto le stime iniziali, ma non sembra aver fatto scattare campanelli d’allarme tra gli analisti.🔗 Leggi su Open.online

I prezzi dei biglietti per la finale dei Mondiali 2026 stanno suscitando polemiche, con costi che superano i 3.

