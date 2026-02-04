Carcere a prova di droni Bloccato il tentativo di introdurre smartphone

Questa volta i droni sono stati fermati prima di consegnare smartphone ai detenuti. La polizia ha intercettato un tentativo di introduzione di telefonini tramite un drone, ma il piano è fallito. Le forze dell’ordine hanno predisposto un sistema di blocco che ha impedito che l’operazione andasse a buon fine.

La tecnologia al servizio della delinquenza. Droni utilizzati per consegnare telefonini ai detenuti. Ma a questo giro il giochetto non ha funzionato. I militari della Stazione Carabinieri di San Gimignano, coadiuvati dai loro colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena un 49enne, originario della provincia di Salerno, per aver tentato di introdurre alcuni smartphone all'interno del carcere di Ranza. L'operazione, come riferisce il comando provinciale dell'Arma, è scattata nella tarda serata di lunedì, quando è stata segnalata la presenza di un drone che sorvolava a bassa quota l'area della Casa di Reclusione di San Gimignano.

