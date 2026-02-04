Carabinieri forestali | nel 2025 in Toscana 2 milioni e 600mila euro di sanzioni Calano gli incendi dolosi in aumento quelli colposi

I Carabinieri Forestali in Toscana hanno chiuso il 2025 con sanzioni per oltre 2 milioni e 600 mila euro. Hanno segnalato una diminuzione degli incendi dolosi, mentre quelli colposi sono aumentati rispetto all’anno precedente. In totale, le attività di controllo sono proseguite senza grandi scossoni, mantenendo una linea stabile rispetto al 2024.

FIRENZE – I Carabinieri Forestali della Toscana hanno presentato stamattina, 4 febbraio 2026, a Firenze il bilancio delle attività 2025 che risulta in sostanziale continuità con l'anno precedente. I numeri sono stati illustrati dalla comandante Cinzia Gagliardi ed evidenziano un impegno massiccio: sono stati oltre 72mila i controlli effettuati dai gruppi operativi in tutte le province della regione. Alla presentazione ha partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani. NUMERI – 21.590 persone controllate, 3.946 illeciti amministrativi contestati per 2,6 milioni di euro di sanzioni, 1.503 illeciti penali, 1.

