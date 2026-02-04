Dopo più di un anno e mezzo di attesa, la Cappella Musicale del Santissimo Sacramento ha annunciato il nuovo consiglio di amministrazione. La Futura critica la decisione del sindaco di agire da solo, senza coinvolgere altre figure o rappresentanze. La situazione resta calda, con alcune voci che chiedono più trasparenza e partecipazione nelle scelte future.

Dopo oltre un anno e mezzo di attesa, la Cappella Musicale del Santissimo Sacramento ha finalmente un nuovo CdA. Il decreto di nomina è stato firmato nei giorni scorsi dal sindaco Gambini, che ha tenuto anche per sé la presidenza, decidendo per la prima volta dopo molti decenni di non nominare un suo delegato. L’istituto, fondato nel 1507 dal duca Guidubaldo da Montefeltro, è dipendente dal comune e, in parte, anche dalla Diocesi. I nuovi consiglieri sono Michele Ciaroni (già candidato con Liberi per Cambiare), Luigi Guidi, Wilmer Zanghirati Urbanaz (entrambi candidati alle ultime comunali col centrodestra) e Giuliano Gheller, indicato dalla minoranza con cui era in lista nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cappella Musicale, c’è il nuovo cda. Futura: "Il sindaco decide da solo"

