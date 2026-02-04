Capotreno pestato a sangue da un passeggero muore in ospedale | choc in Germania

Un capotreno è morto in ospedale dopo essere stato pestato a sangue da un passeggero su un treno regionale in Germania. L’aggressione è avvenuta lunedì sera, tra le stazioni di Landstuhl e Homburg, quando l’uomo aveva chiesto il biglietto. Il passeggero, dopo aver rifiutato di pagare, ha reagito violentemente, colpendo il capotreno con calci e pugni. La vittima è stata trovata in fin di vita e trasportata d’urgenza in ospedale, ma le ferite sono

Picchiato a morte da un passeggero a cui aveva chiesto il biglietto. L'aggressione è avvenuta lunedì sera, 2 febbraio, su un treno regionale tedesco, tra le stazioni di Landstuhl e Homburg. Il capotreno è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Homburg, nel Saarland, dove è morto martedì.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Germania, capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale: aveva chiesto il biglietto

A bordo di un treno regionale in Germania, un controllore di 36 anni è stato brutalmente aggredito da un passeggero.

capotreno pestato a sangueChiede il biglietto allo straniero, capotreno ucciso di botte a 36 anniIl responsabile, un cittadino greco irregolare di 26 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario ... ilgiornale.it

