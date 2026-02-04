Capomaggio a centrocampo e tentazione in attacco | Raffaele ridisegna la Salernitana

La Salernitana si prepara a giocare a Cerignola con alcune novità. Raffaele ha deciso di rilanciare Golemic in difesa, puntando su di lui tra i titolari. Con il ritorno dello stopper serbo, Capomaggio torna a centrocampo e si candida come una delle opzioni in attacco. La squadra cambia volto e si prepara a scendere in campo con nuove soluzioni.

La Salernitana ritrova Golemic in difesa. Lo stopper serbo rientrerà tra i titolari a Cerignola. Il suo inserimento nel pacchetto arretrato propizia l'avanzamento di Capomaggio, che ritorna in mediana. Nella “sua” Cerignola - è ex di turno insieme a Raffaele, Tascone e Achik, su sponda pugliese.🔗 Leggi su Salernotoday.it

