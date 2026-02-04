Cantieri nelle scuole | sicurezza responsabilità e coperture assicurative | guida operativa per il Dirigente Scolastico

Gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole italiane continuano a sollevare dubbi e preoccupazioni. I dirigenti scolastici devono affrontare questioni pratiche come la sicurezza sul lavoro, le responsabilità e le coperture assicurative, spesso senza indicazioni chiare. La situazione richiede una guida pratica che aiuti a gestire meglio gli interventi, garantendo che siano realizzati nel rispetto delle norme e tutelando studenti e personale.

Gli interventi edilizi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresentano una necessità strutturale del sistema scolastico italiano. Sempre più frequentemente tali lavori vengono eseguiti in concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche, determinando un significativo incremento dei profili di rischio e di responsabilità in capo alle istituzioni scolastiche e ai loro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Cantieri Scuole Il Dirigente Scolastico e i processi inclusivi: una checklist operativa Questa mattina una scuola di Roma ha avviato una serie di controlli per verificare l’applicazione delle procedure inclusive. Servizi psicologici scolastici: ruolo, responsabilità e doveri informativi del dirigente scolastico I servizi psicologici scolastici svolgono un ruolo importante nel supporto educativo e nel benessere degli studenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cantieri Scuole Argomenti discussi: Scuole, strade e impianti sportivi: il piano dei lavori pubblici per Taranto; Scuole, fondi europei e cantieri aperti: quattro interventi nel Messinese dentro il piano regionale; Due mesi di cantiere per il ripristino della sponda in via Circonvallazione; Olimpiadi Invernali 2026: la sicurezza dietro il grande evento. Cantieri-lampo nelle scuole. Aule tirate a lucido e spazi più sicuriCantieri-lampo nelle scuole durante le vacanze di Natale, a Cernusco. Ieri, i ragazzi hanno trovato serramenti nuovi e classi imbiancate in diversi plessi. Sul restyling degli istituti sono in arrivo ... ilgiorno.it Scuole superiori green e più sicure. Cantieri finanziati coi fondi Pnrr. Va rispettata la scadenza di marzoAl Liceo Novello già conclusi i lavori di adeguamento sismico da 2,3 milioni di euro mentre restano aperti i fronti della prevenzione incendi (al 70%) e degli impianti sportivi esterni (riapertura ... ilgiorno.it Nuvola Tv. . L'ALBERGHIERO E LE SUE ECCELLENZE, PARLA IL DIRIGENTE SCOLASTICO MARIO SIRONI facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.