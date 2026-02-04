Questa mattina il caso dei canneti lungo il litorale di Castiglione del Lago arriva in consiglio comunale. Filippo Vecchi, capogruppo di

CASTIGLIONE DEL LAGO - La situazione dei canneti lungo il litorale di Castiglione del Lago approderà in consiglio comunale attraverso una mozione presentata da Filippo Vecchi, capogruppo della lista civica "Castiglione Open". Il documento, sottoscritto anche dai consiglieri Mauro Capurso e Tamara Fratoni, solleva una questione di decoro e salute pubblica legata all’eccessiva proliferazione della vegetazione infestante sulla battigia che interessa il centro abitato, con particolare riferimento alla zona del Lido Arezzo. Secondo gli esponenti di opposizione, l’attuale stato dei luoghi starebbe compromettendo l’immagine turistica del paese, trasformando tratti della costa in una "palude". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canneti lungo il litorale . Il caso approderà in consiglio

