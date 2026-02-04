Candidatura Unesco | Vogliamo salvare la scrittura manuale Opportunità per Fermo

La candidatura di Fermo per l’Unesco punta a valorizzare la scrittura manuale. L’obiettivo è riscoprire un gesto che richiede concentrazione e cura, in un’epoca dominata dal digitale. Promuovere questa tradizione significa offrire alle nuove generazioni un momento di pausa e riflessione, lontano dagli schermi.

Promuovere la scrittura manuale al tempo del digitale, per guidare le nuove generazioni alla scoperta di un gesto che è concentrazione, eleganza, pausa di riflessione, pensiero. Fermo si propone per una cattedra Unesco su pedagogia della scrittura manuale nell’era digitale, in sostanza si tratta di istituire un centro di eccellenza universitaria per creare reti, promuovere ricerca, formazione avanzata. La candidatura di Fermo sarà avanzata entro marzo alla commissione scientifica italiana che è chiamata a fare da filtro, poi saranno scelti due progetti da inviare alla commissione di Parigi, in Italia sono solo 43 le cattedre Unesco, un migliaio in tutto il mondo, per Fermo sarebbe una vetrina di eccellenza, come spiega il vice sindaco reggente Mauro Torresi: "E’ un onore partecipare a questa candidatura, in una città che è learning city. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scrittura manuale in corsivo rappresenta un patrimonio culturale che rischia di scomparire, testimone di un’arte antica e di un gesto umano autentico.

