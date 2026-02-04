A Roma, il volto dell’angelo nell’affresco di San Lorenzo in Lucina che assomigliava a Giorgia Meloni è stato cancellato. La versione di Valentinetti sul restauro ha portato a questa novità, che ha sorpreso molti passanti. Ora l’angelo appare senza il volto modificato, tornando all’aspetto originale.

Roma, 4 febbraio 2026 – È stato cancellato il volto dell’angelo ‘ritoccato’ con le fattezze della premier Giorgia Meloni nell’affresco paretale di San Lorenzo in Lucina a Roma. "Rimosso, ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare..non era possibile”, ha dichiarato il parroco, monsignor Daniele Micheletti. Secondo quanto riportato da Repubblica, a coprire il viso sarebbe stato lo stess o il sagrestano-restauratore Bruno Valentinetti. Che avrebbe ammesso di aver inserito le caratteristiche somatiche della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cancellato il volto di Meloni nell’angelo di San Lorenzo in Lucina. La versione di Valentinetti sul restauro

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

Il Vaticano ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall’angelo di San Lorenzo in Lucina.

