Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, il volto dell’angelo è stato coperto con quello di Giorgia Meloni. A spiegare il motivo, il restauratore Bruno Valentinetti, che dice di aver ricevuto l’ordine direttamente dal Vaticano. Il parroco invece parla di troppi visitatori e di una decisione presa per proteggere l’opera. La scelta ha suscitato già molte reazioni tra i fedeli e gli appassionati d’arte.

«Me lo ha detto il Vaticano». Per questo Bruno Valentinetti avrebbe coperto l'angelo con il volto di Giorgia Meloni della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il restauratore avrebbe cancellato l'immagine con l'intenzione di ripristinare l'originale. «Ieri sera - ha raccontato l'uomo- l'ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato». Le parole del parroco «Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall'angelo nella Basilica, il restauratore: «Me l'ha detto il Vaticano». Il parroco: «Troppi visitatori»

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato.

Il volto di Giorgia Meloni è stato coperto dall'angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Verso la modifica l'angelo con volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina; Il volto di Meloni sarà cancellato dall'affresco: per il Vaticano bisogna tornare al disegno originale; L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato; Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti.

Cancellato il volto dell’angelo-Meloni dall’affresco della chiesa di San Lorenzo in LucinaIl restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni sull’angelo (o vittoria alata) della chiesa di San Lorenzo in Lucina (Roma). «A me non interessa, continuo a dire che non er ... msn.com

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il VaticanoIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

#Roma Il viso del dipinto restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni è stato rimosso. “Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la me - facebook.com facebook

Fino a ieri Giorgia Meloni temeva di essere scavalcata a destra da Matteo Salvini. Oggi lo scenario cambia: lo scavalco diventa un gioco a tre. La Meloni che ha vinto le elezioni interpretando la destra della coalizione ora guarda a Salvini. Salvini, a sua volta, g x.com