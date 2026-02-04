Il volto di Giorgia Meloni è stato coperto dall'angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Il parroco, Bruno Valentinetti, spiega che non si poteva fare la messa con troppi visitatori presenti. Per motivi pratici, ha deciso di coprire l’immagine, affermando di aver ricevuto istruzioni direttamente dal Vaticano. La decisione ha suscitato reazioni e molte domande sulla presenza di visitatori e sul rispetto delle regole all’interno della chiesa.

«Me lo ha detto il Vaticano». Per questo Bruno Valentinetti avrebbe coperto l'angelo con il volto di Giorgia Meloni della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il restauratore avrebbe cancellato l'immagine con l'intenzione di ripristinare l'originale. «Ieri sera - ha raccontato l'uomo- l'ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato». Le parole del parroco «Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall'angelo nella Basilica, il parroco: «Troppi visitatori, non era possibile fare la messa»

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato.

Un cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana sta facendo discutere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Verso la modifica l'angelo con volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina; Il volto di Meloni sarà cancellato dall'affresco: per il Vaticano bisogna tornare al disegno originale; L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato; Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti.

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il VaticanoIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì è la premierBruno Valentinetti spiega di aver coperto lui il dipinto: Così ha voluto la Curia. E poi ammette: Si è il viso della premier ma sulla falsa riga del ... repubblica.it

Dati ISTAT. A gennaio il carrello della spesa aumenta del 2.1%. Non solo il Governo ha aumentato le tasse dal gasolio ai pacchi ma fare la spesa costa di più. Pressione fiscale al 43% e costo della vita sempre più alto: sull’economia Giorgia Meloni è un disast - facebook.com facebook

Fino a ieri Giorgia Meloni temeva di essere scavalcata a destra da Matteo Salvini. Oggi lo scenario cambia: lo scavalco diventa un gioco a tre. La Meloni che ha vinto le elezioni interpretando la destra della coalizione ora guarda a Salvini. Salvini, a sua volta, g x.com