Cancellato il volto dell’angelo Meloni il restauratore | Si era la premier Me l’ha chiesto il Vaticano

Dopo giorni di polemiche, il volto di Giorgia Meloni sul cherubino dipinto in un affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato. Lo rivela La Repubblica riportando le parole di Bruno Valentinetti, il sacrestano che si era occupato del restauro del dipinto come volontario. “Così ha voluto la Curia” ha dichiarato Valentinetti che poi ha ammesso: “Si è il viso della premier ma sulla falsa riga del dipinto precedente”. La decisione è stata presa dopo un incontro, avvenuto nella serata di martedì 3 febbraio, tra il cardinale Baldo Reina e don Micheletti della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it
La foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra il volto di Meloni prima del restauro.
